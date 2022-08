Inondations au Pakistan : «Le pays a besoin de plus de 10 milliards de dollars» pour se reconstruire, annonce le ministre du Développement

Depuis quelques jours, le Pakistan est le terrain d’une immense inondation, qui a déjà causé de nombreux dégâts humains et matériels. Ce mardi 30 août, le pays a déclaré avoir besoin de plusieurs milliards de dollars pour se restaurer.

Des inondations sans précédent depuis trente ans. Les pluies survenues au Pakistan ont déjà fait plus de 1.000 morts. En plus des dégâts humains, de nombreux bâtiments ont été détruits dans la catastrophe naturelle.

Mardi 30 août, le Pakistan a annoncé avoir besoin de plus de 10 milliards de dollars pour restaurer le pays : «Des dégâts massifs ont été causés aux infrastructures, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des routes, de l'agriculture et des moyens de subsistance», a déclaré Ahsan Iqbal, ministre de la Planification et du Développement.

Un tiers du Pakistan est sous les eaux, après les pires pluies de mousson en trois décennies. Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été affectées par ces inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées