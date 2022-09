Mort d'Elizabeth II : quand la reine jouait avec son image

Elle était depuis son enfance au centre de tous les regards. Portraits officiels, photos de paparazzis, ou mêmes caricatures… La reine Elizabeth II, réputée pour son sens de l'humour pince-sans-rire en privé, était une icône plutôt austère mais qui a su, en de rares occasions savamment orchestrées, s’amuser avec son image.

Si elle savait parfaitement dissimuler ses sentiments et émotions quitte à passer pour une personne froide, la reine pouvait se laisse aller à quelques notes d'humour.

«La reine Elizabeth connaît certaines blagues et imite avec un talent certain tous les accents de son pays (...) Elle fait hurler de rire ses enfants et ses petits-enfants lorsqu'elle raconte ses visites officielles en imitant l'accent d'un fermier, d'un dignitaire local ou d'un élu», notait ainsi Jérôme Carron, grand reporter pour Point de Vue, dans le documentaire Élizabeth II, 70 ans de règne, de secrets et de scandales, diffusé sur C8.

«Merci Monsieur le Premier Ministre du Canada de me donner le sentiment d’être aussi âgée», avait-elle, un brin taquine, répliqué en 2015 à Justin Trudeau qui venait de vanter la longévité de son règne. En 2016, lors d’une visite officielle en Irlande du Nord le secrétaire d’Etat lui avait demandé comment elle se sentait, elle avait aussi malicieusement répondu «merci de demander. Je suis toujours vivante».

Bien connus de ses proches, sa répartie fulgurante, ses phrases cinglantes et son humour pince-sans-rire so british ne se sont en revanche dévoilés qu'en de très rares occasions en public. Trois vidéos réalisées pour la promotion d'événements resteront gravés dans toutes les mémoires.

Un saut en parachute spectaculaire avec 007

Quand elle s’est affranchie du protocole, elle s’en est donnée à cœur joie. Alors âgée de 86 ans, la reine Elizabeth avait fait une entrée spectaculaire lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres qui s'était tenue le 28 juillet 2012. La souveraine avait simulé une arrivée en parachute en faisant mine de s'élancer depuis un hélicoptère au-dessus du stade olympique, au côté de James Bond, venu personnellement l'escorter.

Face aux Obama elle ne s’en était pas laissé conter

Elizabeth II s’était prêtée en 2016 à une publicité pour les Invictus Games, dans laquelle on pouvait la voir au côté du prince Harry, mais aussi Michelle et Barack Obama. « Hey, Prince Harry. Tu te rappelles que tu nous avais demandé de tout donner lors des Invictus Game ?», y lançait l’ancienne Première dame au petit fils de la reine, tandis que trois vétérans de l'armée américaine debout derrière elle, arboraient des visages menaçants. «Attention à ce qui peut arriver», renchérissait ensuite l’ex-président des Etats-Unis. «Malheureusement pour vous, FLOTUS et POTUS (acronymes désignant la Première dame et le président), je n’étais pas seul lorsque vous m’avez envoyé cette vidéo», leur répondait le prince Harry. Assise près de lui, la reine haussait alors les épaules, faisant mine de ne pas du tout être impressionnée par les menaces des Obama et lançant avec un grand sourire : «Vraiment ? Oh please… ».

Un tea time avec… Paddington

C'est avec ce sketch décalé qu'Elizabeth II avait choisi d'ouvrir le concert de son Jubilé de platine, qui avait eu lieu le samedi 4 juin 2022. La vidéo la dévoilait dans l’ambiance feutrée de Windsor, buvant le thé avec l’ours Paddington. Alors que le héros de la littérature enfantine britannique lui proposait une tartine pour accompagner la dégustation, la reine lui rétorquait en sortant deux tranches de pain de son sac à main : «Je garde les miennes ici pour plus tard».