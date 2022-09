Covid-19 : la pandémie est «terminée» aux Etats-Unis, juge Joe Biden

Lors d'une interview diffusée ce dimanche sur la chaîne CBS, le président américain Joe Biden a affirmé que la pandémie de Covid-19 était «terminée» aux Etats-Unis.

Le coronavirus est toujours là mais il se veut optimiste. Dimanche, le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, a estimé que la pandémie de Covid-19 touchait à sa fin dans le pays.

«La pandémie est terminée, nous avons encore un problème avec le Covid, on consacre beaucoup de travail à ce dossier… mais la pandémie est terminée», a assuré le président américain à la chaîne CBS pour l’émission 60 minutes.

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX

Selon Joe Biden, la grande campagne de vaccination du printemps 2021 avait déjà permis à l'Amérique de «prendre le dessus» sur le Covid-19. Mais la vague de contaminations issue du variant Omicron avait contraint le dirigeant démocrate à se relancer dans la bataille contre le virus.

La sortie du président américain a dès lors rencontré un certain scepticisme surtout que, la semaine dernière, 436.694 nouveaux cas ont été détectés aux Etats-Unis, avec 2.991 morts, selon un décompte réalisé par l'université Johns Hopkins.

Pour la première fois, le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs fait savoir qu'il n'avait pas décidé s'il comptait se représenter à la présidentielle américaine de 2024. «Est-ce une décision définitive que je me représente ? Cela reste à voir», a-t-il déclaré, tout en affirmant que cela était pour l'instant son «intention».

“My intention, as I said to begin with, is that I would run again. But it’s just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen,” President Biden tells Scott Pelley on whether he will run in 2024. https://t.co/yxmSENk4KK pic.twitter.com/mcTIRtkUBi

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022