Guerre en Ukraine : un présentateur russe invite «les gens à profiter de leurs derniers jours» avant l’apocalypse nucléaire

Officiant sur la chaîne NTV, le commentateur politique russe Maxim Yusin a invité la population à «profiter de (ses) derniers jours» dans un contexte d’une possible apocalypse nucléaire.

La séquence a été traduite ce vendredi 30 septembre, par le journaliste de la BBC Francis Scarr, faisant écho à un précédent scandale du même type il y a plusieurs jours, lorsque la présentatrice russe Olga Skabeyeva sur la chaîne Russia-1, regrettait que le Kremlin n’ait pas bombardé les funérailles de la reine Elizabeth II au Royaume-Uni.

Just another day on Russian TV





Maxim Yusin says there may be "days or a week" left until nuclear apocalypse, so "people should have fun because it would be a shame to live out the remaining time with pessimism" pic.twitter.com/lfPDue1z2i

