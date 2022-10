Décès de Sacheen Littlefeather, l'actrice amérindienne qui a refusé un Oscar au nom de Marlon Brando

Sacheen Littlefeather, l'actrice et militante amérindienne qui, en 1973, avait refusé un Oscar au nom de Marlon Brando, est décédée à l'âge de 75 ans.

Ce dimanche 2 octobre, l'Académie des Oscars a annoncé sur Twitter le décès de l'actrice et militante amérindienne Sacheen Littlefeather. Celle qui avait refusé un Oscar en 1973 au nom de Marlon Brando est décédée à l'âge de 75 ans.

Dans son message annonçant sa disparition, l'Académie a cité les propos de Sacheen Littlefeather : «Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous garderez en vie ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples».

Il y a deux semaines, l'Académie a organisé une cérémonie dans son nouveau musée de Los Angeles pour rendre hommage à Sacheen Littlefeather, d'origine Apache et Yaqui, et lui présenter des excuses publiques.

Lors de la cérémonie des Oscars de 1973 - la première à être diffusée en direct dans le monde entier - Littlefeather avait été huée alors qu'elle expliquait au nom de Marlon Brando pourquoi il ne voulait pas accepter son Oscar du meilleur acteur pour «Le Parrain».

L'acteur avait demandé à la comédienne de refuser le prix pour lui en signe de protestation contre le traitement des Amérindiens par l'industrie cinématographique.

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR

— rafael shimunov (@rafaelshimunov) October 11, 2021