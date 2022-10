Chine : Xi Jinping assure que le pays «ne renoncera jamais à l'usage de la force» pour réunifier Taïwan

Lors de l’ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC) ce dimanche 16 octobre, le président Xi Jinping a affirmé que le pays cherchait à réunifier pacifiquement Taïwan, tout en n’excluant pas un éventuel «usage de la force» en cas de nécessité.

Le dirigeant chinois entend privilégier la diplomatie mais n’exclut pas des mesures plus coercitives sur le dossier Taïwan. Ce dimanche, à l’occasion du 20e congrès du PCC, le président chinois Xi Jinping a assuré que le pays souhaitait réunifier pacifiquement Taïwan mais il n’a pas exclu un éventuel «usage de la force».

«Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires», a assuré le leader communiste.

Considérant l’Etat insulaire comme partie intégrante de son territoire, ce dernier a refusé tout «séparatisme et ingérence» de l’étranger dans ce dossier. «La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et elle doit être résolue par le peuple chinois seul (…) La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée», a précisé Xi Jinping ce dimanche.

Dans la même lignée, le président chinois a salué la transition de Hong Kong «du chaos à la gouvernance» depuis l'imposition d'une loi de sécurité nationale en 2020, qui a mis un terme aux voix dissidentes sur ce territoire.

Xi Jinping vers un troisième mandat

Crée en 1921, le Parti communiste chinois a vu son 20e congrès s’ouvrir ce dimanche au Palais du peuple à Pékin, avant une fin annoncée le samedi 22 octobre. Cet événement a pour objectif de renouveler l’équipe dirigeante en Chine et d’accorder à Xi Jinping un troisième mandat à la tête du PCC et du pays.

Dès le dimanche 23 octobre, le nouveau Comité permanent du bureau politique, composé de sept à neuf personnalités et dirigé par le secrétaire général du parti, sera révélé. Au total, près de 2.300 délégués choisis par les différentes assemblées du parti vont se réunir lors du congrès.