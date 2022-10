Guerre en Ukraine : un responsable régional dénonce la «déportation» des civils de Kherson vers la Russie

Un responsable ukrainien de la région de Kherson (Sud du pays) a dénoncé ce mercredi la «déportation» de civils vers la Russie.

Ce terme renvoie aux pages les plus sombres de l'histoire. Pourtant, ce mercredi, un responsable ukrainien de la région de Kherson, Serguiï Khlan, a comparé l'évacuation de civils vers la Russie à une «déportation».

«L'évacuation annoncée équivaut à de la déportation. Son but est de créer une sorte de panique à Kherson et une image (pour alimenter) la propagande» russe, a dénoncé Serguiï Khlan, lors d'une conférence de presse.

comme à l'époque soviétique

Le responsable local ukrainien Serguiï Khlan a estimé que la «Russie procède à des déportations, comme à l'époque soviétique», face à la presse.

Il a également accusé Moscou de forcer les civils ukrainiens à un voyage «à sens unique» vers la Russie, d'après la «liste des choses que les collaborateurs recommandent d'emporter avec eux».

Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine avait signé et déclaré la loi martiale, dans les régions annexées. Ainsi, ce jeudi à 00h, les régions de Kherson, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, annexées par Moscou en septembre dernier, sont désormais tenues par les militaires russes.