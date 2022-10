Energie : les dirigeants de l'UE ont établi une «feuille de route» pour contenir les prix

Après une douzaine d'heures de négociations à Bruxelles, les 27 se sont accordés sur une série de mesures pour contenir les prix de l'énergie.

«Nous avons désormais une très bonne feuille de route», a estimé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au terme de longues négociations entre les dirigeants de l'Union européenne, dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles. Les 27 sont tombés d'accord sur un programme de mesures à mettre en place dans les prochaines semaines afin d'endiguer la flambée des prix de l'énergie.

L'objectif est de présenter un front uni mais, dans les faits, les intérêts divergents des Etats membres annoncent d'âpres tractations, étant donné que de nombreux points restent à trancher. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a d'ailleurs indiqué qu'un nouveau sommet des chefs d'Etat serait nécessaire si les ministres de l'Energie ne parvenaient pas à s'entendre sur une version finale de cette «feuille de route».

They gave strategic guidance on the energy package - from joint purchasing to investments

