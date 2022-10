Kanye West : Adidas annonce la fin de son partenariat avec le rappeur suite à ses propos antisémites

Adidas a mis fin à son partenariat avec Kanye West, suite aux «discours de haine» du rappeur controversé officiellement connu sous le nom de Ye, et ce avec «effet immédiat».

Dans un communiqué publié ce mardi 25 octobre, Adidas a déclaré rompre son partenariat avec Kanye West. Le fabricant de vêtements de sport a fait savoir qu'il «ne tolère pas l'antisémitisme et tout autre type de discours de haine», et a déclaré que les récents commentaires du rappeur étaient «inacceptables, haineux et dangereux».

Adidas a déclaré que Kanye West avait violé les «valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité» de l'entreprise. Les ventes et la production des produits de la marque Yeezy ont cessé, ainsi que les paiements à Ye et à ses sociétés. Le contrat entre Adidas et Kanye West avait rapporté à l'entreprise 2 milliards de dollars l’an dernier, soit 10% de son chiffre d'affaires. Mais depuis les déclarations polémiques du rappeur, les actions d'Adidas avaient chuté à leur plus bas niveau depuis avril 2016.

Adidas sous pression

«Votre silence est un danger pour les Juifs», avait tweeté à l'intention de l'équipementier Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, une ONG luttant contre l'antisémitisme. La célèbre marque, dont les fondateurs étaient membres du parti nazi, avait début octobre annoncé réexaminer sa collaboration avec Kanye West.



Lors de la Fashion Week parisienne, le rappeur était apparu, portant un t-shirt barré du slogan «White Lives Matter». Un slogan utilisé par l'extrême droite américaine.



Quelques jours plus tard, Ye a été suspendu de Twitter après avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu'il allait s'attaquer aux juifs.

Depuis, les marques, à l'image de Balenciaga, se désolidarisent et de nombreuses personnalités dénoncent les propos scandaleux du rappeur.

Le 24 octobre, l'agence CAA représentant Kanye West, l'une des plus importantes d'Hollywood, a indiqué rompre son partenariat. La société de production MRC a, de son côté, annoncé annuler un documentaire sur le rappeur.