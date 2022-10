Crimes contre l'humanité au Libéria : la réclusion à perpétuité requise contre l'ex-rebelle Kunti Kamara

Ce lundi à Paris, l'accusation requiert la prison à vie pour Kunti Amara, ancien commandant d'un groupe rebelle au Libéria.

C'est la peine la plus lourde du droit français. L'avocate générale a appelé la Cour d'assises de Paris à condamner, Kunti Kamara, ex-commandant rebelle, à la prison à perpétuité. Il s'agit du premier procès consacré à des crimes contre l'humanité commis dans les années 1990, au Libéria.

«Les crimes dont il s’est rendu responsable sont les plus graves qui soient. Ils ont détruit des vies et leur gravité a porté atteinte à l’humanité toute entière», a motivé Auélie Belliot, l'avocate générale de ce procès historique.

Poursuivi pour «actes de torture et de barbarie», Kunti Kamara, ancien commandant du groupe rebelle «Mouvement de libération uni pour la démocratie au Libéria» (Ulimo) a été interpellé à Bobigny, en 2018.

Pour cette raison, le procès a lieu en France. En effet, la «compétence universelle» permet de juger les crimes les plus graves où qu'ils aient été commis dès lors que le suspect est arrêté sur le territoire français.

des actes d'une extrême atrocite

Pendant plus de quatre heures, l'accusation a décrit comment l'Ulimo régnait par la terreur au Libéria. Exécutions publiques, cœurs arrachés, distribution de viande humaine, intestins pour délimiter les checkpoints : Aurélie Belliot a détaillé «l'infinie cruauté» subie par les civils du village de Foya où officiait le «commandant Kundi».

«La vie n’était plus qu’une question de chance», a résumé l'avocate générale, qui est notamment revenue sur la mise à mort d'un civil en 1993. Une «scène d'une absolue cruauté» à laquelle l'accusé aurait pris part en mangeant le coeur de la victime qui avait été arraché à coups de hache.

10% de la population tuee

250.000 personnes. Il s'agit du nombre de victimes des deux guerres civiles du Libéria de 1989 à 1996 puis de 1999 à 2003.

«Votre verdict sera historique et votre décision et la peine que vous prononcerez seront scrutées au Libéria et ailleurs», a lancé Aurélie Belliot à la Cour d'assises, composée de trois juges et d'un jury populaire.

La décision est attendue ce mercredi.