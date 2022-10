Élection présidentielle au Brésil : les réactions internationales à la victoire de Lula

De nombreux dirigeants internationaux ont félicité le nouveau président du Brésil, Lula, qui a remporté de justesse le second tour de l’élection présidentielle ce dimanche.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Quelques minutes après l’annonce de la courte victoire de Lula, candidat de gauche à l’élection présidentielle au Brésil, les messages de félicitations ont afflué du monde entier.

«Toutes mes félicitations, cher Lula, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays», a tweeté le président Emmanuel Macron dans la nuit de dimanche à lundi, adressant au passage un petit tacle à son prédécesseur, Jair Bolsonaro, avec qui les relations était plutôt tendues, le président brésilien sortant ayant eu paroles déplacées envers Emmanuel Macron, notamment sur les incendies en Amazonie. En novembre dernier, Lula, qui n’était alors même pas candidat à la présidentielle, avait effectué une visite officielle en France et avait été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon, ami de longue date du leader de gauche brésilien, a lui aussi salué la victoire de Lula. «Lula a gagné. Le Brésil populaire et les pauvres deviennent la priorité. Les complots policiers et judiciaires, la prison et le pilonnage médiatique ont échoué (…) Victoire de Lula, victoire du peuple ! À l'heure où l’obscurantisme gagne du terrain en Europe, le Brésil parle au monde : oui, un autre monde de justice et d’entraide est possible», a déclaré le leader de La France insoumise sur les réseaux sociaux, tout en partageant une photo de lui serrant la main de Lula, et une autre d'Emmanuel Macron avec la nouvelle cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni.

Outre-Atlantique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a lui aussi félicité le nouveau président brésilien : «Le peuple brésilien s'est exprimé. Je suis impatient de travailler avec Lula afin de renforcer la coopération entre nos pays, d'obtenir des résultats pour les Canadiens et les Brésiliens et de faire progresser les priorités communes, comme la protection de l'environnement. Félicitations, Lula !»

Le président américain Joe Biden a lui aussi félicité le nouveau président de gauche pour son élection «libre et juste» et a affirmé avoir «hâte de travailler» avec lui. Il rompt ainsi avec la politique de Donald Trump, qui s’était particulièrement rapproché de Jair Bolsonaro lorsqu’il était au pouvoir.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula!

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 30, 2022