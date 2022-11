20 ans de la catastrophe du Prestige : ces trois marées noires qui ont marqué l’Europe

Il y a vingt ans jour pour jour, le 13 novembre 2002, le pétrolier «Le Prestige», sombrait au large de l'Espagne. Une catastrophe environnementale sans précédent, déjà arrivée plusieurs fois, dans le passé. Voici trois marées noires qui ont marqué l'Europe.

Des accidents aux conséquences dramatiques. A l'origine de la dernière marée noire de grande ampleur en Europe, «Le Prestige», n'en demeure pas la seule. Retour sur plusieurs de ces naufrages, devenus tragiques.

le prestige

Le 13 novembre 2002, au large de la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, sombrait le pétrolier «Le Prestige», avec 77.000 tonnes de fioul à bord.

C'est au long de la ville de Muxia, habitée par 4.000 habitants, que le pétrolier libérien a lancé un appel de détresse. En effet, à la suite d'une tempête, une brèche de plusieurs mètres de long était apparue sur le flanc du navire.

Après l'évacuation de la quasi-totalité de l'équipage, le gouvernement de José María Aznar, à l'époque, et les autorités régionales de Galice, décident que le pétrolier doit se rendre au large, malgré une tempête qui continue de sévir.

Le 19 novembre, après six jours de dérive, le bâteau se brise en deux et coule dans l'Atlantique, à 3.500 mètres de profondeur.

En conséquence, 63.000 tonnes de fioul se sont dissipées dans l'océan et près de 200.000 oiseaux marins ont péri.

Des dégâts qui sont arrivés jusqu'en France, du littoral aquitain à la Bretagne où de nombreuses galettes de fioul ont été retrouvées.

l'erika

Le 12 décembre 1999, le pétrolier «Erika», affrété par Total, se coupait en deux à la suite d'une tempête et sombre au large de la Bretagne.

Le 23 décembre 1999, 11 jours après le naufrage de l'#Erika, la marée noire atteint les côtes bretonnes pic.twitter.com/vTw5HjmkcQ — CNEWS (@CNEWS) December 23, 2014

Onze jours plus tard, le 23 décembre, la marée noire rejoignait les plages bretonnes.

Ce sont environ 20.000 tonnes de fioul qui ont souillé les côtes françaises, sur 400 kilomètres.

En septembre 2012, l'entreprise Total est reconnue responsable de l'accident. Un procès qui entraîne la création du «préjudice écologique», désormais inscrit dans le code civil.

l'amoco cadiz

Ce naufrage est le pire que l'Europe ait connu. Le 16 mars 1978, l'«Amoco Cadiz», supertanker américain, séchoue sur les rochers de Portsall, en Bretagne.

Dévastateur pour la faune et la flore marines, l'accident provoque une perte de 230.000 tonnes de noir et abîme 360 kilomètres de litoral.

Durant trois mois, militaires et milliers de bénévoles venus de la France entière nettoient sans relâche rochers et plages.

Des enfants regardent les dégâts causés par le naufrage de l'Amoco Cadiz sur la plage de Portsall, 1978 #histoire via @AFParchives pic.twitter.com/kFfWmm3sxB — Photos Histoires (@PhotosHistos) March 24, 2021

Une centaine d'élus se sont unis et ont emmené devant la justice la société américaine «Amoco», qui a été reconnue coupable de la catastrophe et a dû verser près de 195 millions d'euros de dommages et intérêts.