Guerre en Ukraine : le vol d'un raton laveur devient le symbole du pillage de Kherson par les Russes

Lors de leur évacuation de Kherson (sud de l'Ukraine), des soldats Russes ont volé plusieurs animaux du zoo de la ville dont un raton laveur, qui est devenu le nouveau symbole du conflit sur les réseaux sociaux.

«Volez un raton laveur et mourez». Tels sont les mots tweetés par le ministère de la Défense en Ukraine dimanche soir.

En effet, dans une vidéo publiée par ce dernier, on voit un homme en treillis attraper maladroitement un raton laveur par la queue avant de le jeter dans une caisse.

The occupiers stole everything from Kherson: paintings from art galleries, antiquities from museums, historic manuscripts from libraries. But their most prized loot was a raccoon they stole from a zoo. Steal a raccoon and Die. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022