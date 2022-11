Assaut du Capitole : Mike Pence accuse Donald Trump de l’avoir «mis en danger»

Mike Pence a affirmé à la télévision américaine, ce dimanche 13 novembre, que Donald Trump l’avait mis en danger. Le 6 janvier 2021, le discours de l’ancien président américain lors d’un meeting avait en effet précédé l’attaque du siège du Congrès par ses partisans.

Donald Trump aurait mis le feu aux poudres. Mike Pence, l’ancien vice-président de Trump, a affirmé sur la chaîne américaine ABC que le milliardaire a mis sa vie en danger le 6 janvier 2021, lors de l'assaut du Capitole.

Alors qu’il se trouvait au Capitole pour superviser la certification des résultats de l’élection de 2020, Mike Pence avait dû se cacher, à l’instar de nombreux parlementaires de tous bords, pour échapper aux émeutiers.

WATCH: My @ABC interview with @DavidMuir on my new book “So Help Me God” https://t.co/0fsxnBd2Fn

— Mike Pence (@Mike_Pence) November 15, 2022