COP27 : Lula propose d’organiser la conférence sur le climat «en Amazonie» en 2025

Représentant le Brésil à la COP27, Lula, élu le 30 octobre dernier à la présidentielle, a déclaré ce mercredi vouloir organiser la conférence sur le climat de 2025 «en Amazonie», symbole de son engagement en matière de lutte contre la déforestation.

Après le mandat chaotique de Jair Bolsonaro en matière de climat, le président tout juste élu du Brésil, Lula, compte bien tout rattraper. L’ancien leader syndical de gauche s’est envolé lundi pour l’Egypte, afin d’assister à la COP27, alors même qu’il n’est censé prendre ses fonctions présidentielles que le 1er janvier prochain.

Ce mercredi, à Charm el-Cheikh, Lula a proposé que la conférence mondiale pour le climat de 2025, la COP30, soit organisée «en Amazonie», pour souligner l’importance de la préservation de cette forêt, qui s’étend sur 11 pays d’Amérique du Sud, et à 62% sur le Brésil, dans les défis mondiaux en matière climatique.

«Je pense qu'il est important que les gens qui défendent l'Amazonie connaissent la région et la réalité concrète», a expliqué Lula dans un message sur Twitter.

Vamos falar com o secretário geral da ONU para que a próxima COP seja feita no Brasil, na Amazônia. Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta. #COP27 — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

«Le Brésil est de retour» et «sera une force positive pour relever les défis» climatiques, a-t-il déclaré, en soulignant que son pays ne devait plus être «isolé» de la scène internationale, conséquence du mandat du président sortant d’extrême droite, Jair Bolsonaro, qui n’a jamais fait des enjeux climatiques une priorité politique, et avait même favorisé l’agro-business et le secteur minier, en partie responsables de la déforestation massive de l’Amazonie.

De son côté, Luiz Inacio Lula da Silva a promis de lutter pour la «déforestation zéro», et doit prononcer en ce sens un discours très attendu en fin de journée en Egypte. En marge de la COP27, le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo ont par ailleurs signé un accord et lancé un partenariat pour travailler sur la préservation de leurs vastes forêts tropicales, menacées par l'exploitation et l'agriculture.