Brittney Griner : la basketteuse américaine transférée dans une colonie pénitentiaire

La championne américaine de basket Brittney Griner a été transférée dans une colonie pénitentiaire du centre de la Russie pour purger une lourde peine de prison, malgré les protestations de Washington.

Le calvaire de Brittney Griner continue. La championne américaine de basket a été transférée dans une colonie pénitentiaire du centre de la Russie pour purger sa peine de prison.

Pour rappel, la star de 32 ans, reconnue comme l'une des meilleures joueuses du monde, a été condamnée en août à neuf ans de prison pour «trafic de drogues», une affaire à forte dimension géopolitique qui mêle tractations autour d'un échange de prisonniers entre Moscou et Washington et tensions liées au conflit en Ukraine.

Après le rejet le mois dernier de son appel, Brittney Griner avait quitté début novembre son centre de détention provisoire pour être envoyée dans une colonie pénitentiaire, où les conditions sont plus dures, mais le lieu exact n'avait pas été dévoilé.

Les avocats de la sportive ont révélé que cette dernière traversait une «période très difficile».

Un échange de prisonniers ?

Le cauchemar de Brittney Griner a débuté lors de son arrestation en février, peu avant l'offensive de Moscou en Ukraine, dans un aéroport de Moscou, où la joueuse venait d'atterrir pour jouer avec une équipe russe pendant l'intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses de la Ligue féminine nord-américaine de basket (WNBA), qui gagnent souvent mieux leur vie à l'étranger qu'aux Etats-Unis.

Les policiers ont découvert dans ses bagages une vapoteuse et deux cartouches contenant une petite quantité de liquide à base d'huile de cannabis, ce qui lui vaut des accusations de «trafic de drogues».

Lors de son procès, la joueuse a admis avoir violé la loi russe, tout en affirmant qu'elle avait emporté la vapoteuse et les cartouches par erreur. L'huile de cannabis est consommée par certains athlètes de haut niveau pour soulager des douleurs chroniques.

Les soutiens de Griner dénoncent une condamnation à une peine excessive et à caractère politique, en vue d'un possible échange de prisonniers entre Moscou et Washington.

Selon des sources diplomatiques russes, un possible échange de prisonniers pourrait concerner Brittney Griner et un trafiquant d'armes russe détenu aux Etats-Unis, Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.