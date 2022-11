Guerre en Ukraine : Kherson privé d'eau et d'électricité, les inquiétudes concernant la population grandissent

Depuis ce lundi, les forces ukrainiennes ont commencé à évacuer les régions libérées de Kherson et Mykolaïv. La situation reste très tendue dans ces territoires où les habitants n'ont plus d'eau ou d'électricité.

La libération de la ville ne s'est pas accompagnée d'un retour à la normale. Les habitants de Kherson et Mykolaïv en témoignent chaque jour. Ce lundi, les autorités ukrainiennes ont commencé l'évacuation des civils dans ces régions tout juste libérées du joug russe.

Mais la situation est toujours aussi instable, surtout dans la ville de Kherson, que les forces de Kiev ont mis plusieurs semaines à reconquérir. À l'orée d'une période hivernale qui s'annonce rude, ces Ukrainiens vivent sans eau, électricité ou Internet.

Our friends brought food to Kherson region, famous Chornobaivka.





Seeing a man kiss bread touched me greatly.





But their spirits are unbreakable! A woman tells volunteers she was sewing flags by hand while waiting for liberation.





Volunteer Home pic.twitter.com/xYJl1hBL85

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 21, 2022