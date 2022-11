Iran : un ministre démissionne après la diffusion de photos de sa compagne sans voile

Rostam Ghasemi, ministre iranien des Transports et du Développement urbain, a quitté ses fonctions après qu'une photo de lui et de sa compagne a ressurgi sur les réseaux sociaux. Cette dernière y apparaît sans voile.

Une photo qui ne passe pas. Officiellement, le ministre des Transports et du Développement urbain iranien, Rostam Ghasemi, a, mardi 22 novembre, démissionné de son poste en raison de la «détérioration de son état de santé», selon le site Tehran Times, proche du pouvoir en Iran.

Le média d’opposition, Iran International, affirme, lui, que l’ancien haut gradé du corps des Gardiens de la révolution «souffrirait d’un cancer et serait sous traitement».

Mais la vraie raison serait tout autre. Le responsable politique a ainsi quitté ses fonctions après que des photos datant de plus de dix ans, de lui et sa petite amie non voilée, ont fait le tour des réseaux sociaux. Une situation pour le moins embarrassante pour le gouvernement, qui tente alors de réprimer la contestation suite à la mort de Mahsa Amini.

Photos have been leaked showing top IRGC general and current transport minister of Iran Rostam Qasemi with his unveiled "girlfriend" in Malaysia, near Petronas Towers in 2011, two years after his wife's death.



Qasemi played the main role in financing IRGC Quds Force operations. pic.twitter.com/NkpNjQ1u71

