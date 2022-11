Corée du Nord : Kim Jong-un promet de doter son pays de la plus puissante force nucléaire du monde

Kim Jong-un a déclaré qu'il souhaitait faire de la Corée du Nord la force nucléaire la plus puissante au monde. Le leader nord-coréen s'est par ailleurs félicité du récent lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17.

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, entend avoir «la plus puissante force stratégique du monde», a affirmé son dirigeant Kim Jong-un à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un nouveau missile intercontinental. Lors ce même événement, sa jeune fille est apparue en public pour la deuxième fois.

Le leader nord-coréen a également récompensé par une série massive de promotions les militaires et scientifiques impliqués dans le développement du nouveau Hwasong-17, surnommé le «missile monstre» par les analystes militaires, capable d'atteindre le territoire continental des Etats-Unis.

Ce missile balistique intercontinental (ICBM) a été testé le 18 novembre, tombant dans les eaux au large du Japon. Le Hwasong-17 est «l'arme stratégique la plus forte du monde» et constitue «un magnifique bond en avant vers le développement de la technologie pour monter des ogives nucléaires sur des missiles balistiques», s'est enthousiasmé le dirigeant, cité dimanche par l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Le dirigeant a souligné que le développement d'une force nucléaire avait pour objet de «protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'Etat et du peuple». Il s'agit de «la plus grande et de la plus importante cause révolutionnaire, et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle», a-t-il proclamé.

Spéculations autour de la transmission du pouvoir dynastique

Pour Hong Min, de l'Institut coréen pour l'unification nationale, la mise en avant par Pyongyang du tir d'essai du Hwasong-17 a eu pour objectif de renforcer son statut de puissance nucléaire.

Le quotidien officiel Rodong Simun a publié, également dimanche, plus d'une dizaine de photos montrant Kim Jong Un posant en compagnie de centaines de civils et militaires pendant la cérémonie, accompagné de «sa fille bien-aimée».

Ces photos montrent l'adolescente, qui serait le deuxième enfant de Kim Jong Un et se prénommerait Ju Ae, habillée d'un manteau noir, bras dessus bras dessous avec son père. L'apparition soudaine de cette enfant a relancé les spéculations sur une future transmission du pouvoir dynastique en Corée du Nord, où Kim Jong Un a succédé à son père Kim Jong Il et à son grand-père Kim Il Sung.

Les services de renseignement sud-coréens estiment que Kim Jong-un, qui s'est marié en 2009, a trois enfants.