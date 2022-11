Emmanuel Macron aux Etats-Unis : quelles personnalités accompagnent le président pour sa visite d'Etat ?

Parti ce mardi, Emmanuel Macron sera aux Etats-Unis pour une visite d'Etat jusqu'à vendredi. Une délégation importante et variée l'accompagne pour l'épauler lors des échanges avec l'exécutif et officiels américains.

Convié aux Etats-Unis pour une visite d'Etat, Emmanuel Macron n'a pas prévu de faire le déplacement seul.

Pour profiter au mieux de cette occasion d'échanger de manière privilégiée avec l'exécutif américain, le président de la République s'est entouré d'une délégation constituée de ministres, de chefs d'entreprise, d'acteurs du secteur énergétique mais aussi de personnalités culturelles et scientifiques.

Car ces trois jours au pays de l'oncle Sam doivent, pour une part, être consacrés à des discussions sur la transition énergétique et climatique, dans l'espoir de constituer un agenda commun avec les Etats-Unis. On note d'ailleurs la présence, au sein de la délégation française, de la présidente de WWF France, Monique Barbut, choisie comme envoyée spéciale du président de la République pour la biodiversité.

Emmanuel Macron s'est aussi entouré de plusieurs acteurs du nucléaire en France, avec des membres d'EDF et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), mais aussi de la multinationale Orano, spécialiste du combustible nucléaire. La Deep Tech française Naarea, pionnière du micro-nucléaire, sera également représentée, de même que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Plusieurs ministres viendront aussi grossir les rangs, à l'image de Bruno Le Maire, locataire de Bercy, et Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Sébastien Lecornu, Sylvie Retailleau et Rima Abdul Malak, respectivement ministres des Armées, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Culture, font également partie du voyage. Un groupe de quatre parlementaires viendra compléter le volet politique de cette délégation.

Les échanges devraient notamment s'attarder sur l'Inflation Reduction Act (IRA), imaginé par le gouvernement Biden et qui prévoit différentes mesures destinées à rapatrier aux Etats-Unis la majorité des investissements industriels liés à la transition énergétique. Jugé protectionniste, ce texte est décrié par l'Europe, qui s'inquiète des conséquences sur son industrie.

Entreprises, espace et culture

S'il n'envisage pas de faire revenir Joe Biden sur l'architecture globale de ce plan, Emmanuel Macron ne cache toutefois pas son espoir d'arracher quelques «exemptions» pour certaines industries européennes.

Plus largement, la délégation française sera aussi composée de chefs d'entreprise. Bernard Arnault, PDG de LVMH, l'homme d'affaires Xavier Niel et le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ont été choisis pour s'envoler vers les Etats-Unis.

Une place spéciale sera vraisemblablement accordée aux enjeux spatiaux lors de cette visite d'Etat, puisque les astronautes Thomas Pesquet et Sophie Adenot seront également présents. L'astrophysicienne Fatoumata Kébé et le patron du CNES, Philippe Baptiste, viendront compléter cette équipe «spatiale».

Le milieu culturel français ne sera pas en reste, avec la présence de la présidente-directrice du Louvre Laurence des Cars, mais aussi celles du réalisateur Claude Lelouch et du chorégraphe Benjamin Millepied. L'écrivain américain Douglas Kennedy, francophile et francophone, sera par ailleurs l'un des invités d'Emmanuel Macron.