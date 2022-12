Volodymyr Zelensky nommé «personnalité de l'année» par le Financial Times

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été nommé «personnalité de l'année» par le Financial Times. Le quotidien britannique célèbre celui qui «incarne le courage et la résilience du peuple ukrainien» et compare le dirigeant à Winston Churchill.

Le Financial Times a ouvert lundi le bal des récompenses de fin d'année en décernant le titre de «personnalité de l'année» à Volodymyr Zelensky, président ukrainien et figure de la résistance contre l'offensive russe dans son pays.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66

— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022