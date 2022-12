Incendie près de Moscou : les services d'urgence soupçonnent un acte «criminel»

Les services d'urgence russes soupçonnent qu'un acte «criminel» soit à l'origine du vaste incendie qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un centre commercial de la banlieue de Moscou, ont rapporté des agences de presse russes.

Les pompiers russes luttent toujours contre un incendie de «7.000 m2» qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un centre commercial de la banlieue de Moscou.

«Les pompiers combattent un incendie d'une superficie de 7.000 m2 dans la région de Moscou», a annoncé sur Telegram le ministre russe des Situations d'urgence.

Cet incendie sévit au centre commercial Mega Khimki, dans la banlieue de Khimki au nord de la capitale russe. Un acte «criminel» en serait à l'origine, ont rapporté peu après des agences de presse russes en se référant à des sources au sein des services d'urgence. «Actes délibérés, tel un incendie criminel, est envisagé», a indiqué l'agence Interfax, citant une source non identifiée.

L'agence Sputnik a également précisé qu'un acte criminel était «l'une des principales explications» envisagées pour ce feu.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un incendie de grande envergure tandis que des gens prenaient la fuite d'un bâtiment en proie aux flammes en direction d'un parking.

#Russia on : Shopping mall in #Moscow is on fire, with intermittent explosions. pic.twitter.com/gfd0xzolIU

— Igor Sushko (@igorsushko) December 9, 2022