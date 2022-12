Archéologie : près de 168 mystérieux géoglyphes géants de Nazca découverts au Pérou

Des archéologues ont fait une découverte majeure au Pérou. 168 géoglyphes de Nazca, dessins tracés dans le sable par une civilisation ancienne, ont été retrouvés au Pérou début décembre 2022.

L’Amérique du sud est réputée pour regorger de trésors archéologiques particulièrement précieux. Et pas d’exception au Pérou, puisque 168 nouveaux géoglyphes de Nazca ont été découverts dans le désert du même nom par des archéologues de l’université de Yamagata (Japon). Ces géoglyphes, aussi appelés lignes de Nazca, désignent des dessins tracés dans le sol par des civilisations très anciennes.

Ces dessins, qui font aujourd’hui partie intégrante du patrimoine péruvien, ont été parfaitement conservés jusqu’à ce jour. Les archéologues ont pu faire cette découverte grâce à des relevés aériens effectués par des drones, d’après le site spécialisé ScienceAlert.

Japanese researchers from Yamagata University claim to have found new pre-Columbian figures in the Nasca pampashttps://t.co/Gaj0qSscMU#marcaperu #peru #perú #mountains #montaña

— The Embassy of Peru in Ireland (@PeruEmbassyIRL) December 12, 2022