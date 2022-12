Corée du Sud : au moins 5 morts dans l'incendie d'un tunnel routier

Un accident entre un bus et un camion survenu dans un tunnel d'autoroute, a provoqué un incendie meurtrier dans la périphérie de Séoul (Corée du Sud), a-t-on appris, ce jeudi.

Des images impressionnantes. Vers 13h50 heure locale ce jeudi, un incendie s'est déclaré après une collision entre un bus et un camion, dans un tunnel sur l'autoroute de la périphérie de Séoul (Corée du Sud). Le bilan fait état d'au moins cinq morts et 37 blessés.

L'accident s'est déroulé dans un tunnel surélevé, conçu pour protéger les bâtiments environnant du bruit de la circulation, sur l'autoroute de Gwacheon.

#SouthKorea :Six people have been killed after a bus and truck crash caused a huge #fire at an expressway tunnel on the outskirts of #Seoul pic.twitter.com/7VGX8R8Uge

— Rahul Raj (@rajrahulnews) December 29, 2022