Le décès de Benoît XVI pourrait permettre à François de se retirer à son tour prochainement

Alors que le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, la possibilité de voir l'actuel pape, François, renoncer à sa mission de souverain pontife n'est pas à exclure.

Va-t-on assister à une nouvelle «démission» d'un pape ? Alors que le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre, François, l'actuel souverain pontife pourrait plus librement renoncer à sa mission.

En effet, jusqu'ici, le pape François n'aurait pas pu «démissionner» de son rôle, tant que Benoît XVI était en vie, puisque cela aurait conduit à avoir deux papes émérites et un actuel, explique The Guardian.

Pour autant, avec le décès de son prédécesseur, François pourrait plus facilement se retirer, alors qu'il en a déjà fait le souhait à plusieurs reprises, pour des problèmes de santé.

Bientôt 10 années de pontificat

Il avait été opéré durant l'adolescence et privé d'un poumon, et s'était plus récemment refait soigné d'un genou qui le faisait souffrir. Le pape François était d'ailleurs contraint d'utiliser un fauteuil roulant, lors de sa visite au Canada en juillet dernier.

Le 13 mars marquera le 10e anniversaire de l'élection de François en tant que 266e pontife de l'Église catholique romaine.

Reste à connaître les intentions de François quant à un éventuel retrait. Ce dernier n'ayant pas laisser entendre qu'il souhaiterait devenir pape émérite, mais plutôt de prendre le titre d'«évêque émérite de Rome, pour vivre tranquillement à l'extérieur du Vatican et éviter les robes blanches papales», rapporte The Guardian.