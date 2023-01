Italie : une cinquantaine de migrants en détresse secourus par les garde-côtes

Malgré l'entrée en vigueur ce lundi d'un décret encadrant les sauvetages en mer, une cinquantaine de migrants en détresse ont été secourus par les garde-côtes italiens ce lundi.

Après des appels à l'aide répétés, une cinquantaine de personnes qui avaient embarqué sur un bateau de migrants perdu en mer, ont pu être secourues par les garde-côtes italiens ce lundi, selon l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF).

Les premiers messages d'alerte avaient été émis dimanche par l'embarcation.

~50nm off #Lampedusa!



A boat with at least 50 people on board is in distress in the #Malta's search and rescue zone. We have alerted the authorities & we urge them to launch a rescue operation!#DontLetThemDrown pic.twitter.com/TdkbqF1DG4

