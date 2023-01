Indonésie : Nusantara, nouvelle capitale du pays ?

Jakarta est de moins en moins habitable, notamment à cause de la montée des eaux et la pollution. Le gouvernement indonésien souhaite donc transférer sa capitale politique vers Nusantara, dans les forêts de Bornéo.

L’Indonésie en passe de changer de capitale ? C’est le souhait de son président Joko Widodo et de son gouvernement face aux conditions de vie à Jakarta qui se dégradent.

Pays d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie souhaite changer sa capitale politique. Le gouvernement aimerait que Nusantara, ville située dans les forêts de Bornéo, devienne la nouvelle capitale à la place de Jakarta.

Et pour cause, située au bord de la mer de Java, Jakarta est de plus en plus gagnée par les eaux. D’après une étude, cette mégalopole s’enfonce de six centimètres environ par an. Ce qui est beaucoup plus rapide que les autres villes côtières.

Plus grave encore, un quart de la ville de Jakarta pourrait être submergé d’ici à 2050, selon l’Agence nationale pour la recherche et l’innovation. La capitale est régulièrement inondée.

Une ville frappée par la pollution

Autre problème qui pousse le gouvernement indonésien à vouloir changer de capitale : les embouteillages et la pollution qui touchent la ville.

Avec ses 30 millions d’habitants environ, Jakarta subit une forte pollution, liée notamment au trafic routier, aux déchets brulés par les habitants en raison d’un système de collecte des ordures dégradé ou encore aux émissions des centrales à charbon.

Enfin, les risques de catastrophes naturelles sont également des arguments de poids pour Joko Widodo et son gouvernement. Jakarta est à proximité de plusieurs failles tectoniques et est donc plus vulnérable aux séismes que Nusantara puisque l’île de Bornéo est la zone du pays la moins affectée par ce phénomène.

Un risque de déforestation

Si tous ces arguments sont en faveur du gouvernement, les habitants de l’île de Bornéo craignent une accélération de la déforestation dans cette zone verte.

L’Indonésie a réservé une zone de 56.180 hectares pour la construction de cette future ville. Joko Widodo promet néanmoins une capitale moderne où les habitants pourront se déplacer à vélo ou à pied.

Les populations autochtones sont elles aussi menacées. Avec les 1,9 million d’habitants prévus à Nusantara d’ici à 2045, ces populations risquent d’être obligées de déménager.

Ce projet de nouvelle capitale devrait aboutir d’ici à la fin du mandat du président indonésien, Joko Widodo, fin 2024.