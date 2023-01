Iran: un Irano-Britannique accusé d'espionnage exécuté par pendaison

Un Irano-Britannique condamné à mort pour espionnage a été exécuté par pendaison, a annoncé samedi l'agence de l'Autorité judiciaire iranienne Mizan Online.

Selon l'agence Mizan Online, Alizera Akbari, 61 ans, avait été condamné pour «corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements» au Royaume-Uni.

Il y a deux jours, l'épouse Alizera Akbari avait déclaré à la BBC que sa famille avait été invitée à se rendre à la prison pour une «dernière visite» et que son époux avait été placé en isolement cellulaire.

Le Royaume-Uni avait exhorté l'Iran à suspendre l'exécution prévue et à le libérer immédiatement. «Il s'agit d'un acte politiquement motivé par un régime barbare qui a un mépris total pour la vie humaine», avait tweeté le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

Les États-Unis se sont joints aux appels pour que l'Iran n'exécute pas Alizera Akbari. Le diplomate américain Vedant Patel a déclaré que «son exécution serait inadmissible».

Plus tôt cette semaine, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères avait déclaré à la BBC qu'il soutenait la famille d'Alizera Akbari et avait soulevé son cas à plusieurs reprises auprès des autorités iraniennes. Il avait demandé un accès consulaire urgent, mais le gouvernement iranien ne reconnaît pas la double nationalité aux Iraniens.

Dans le message audio, Alizera Akbari avait déclaré qu'il vivait à l'étranger il y a quelques années lorsqu'il a été invité à se rendre en Iran à la demande d'un haut diplomate iranien impliqué dans des pourparlers nucléaires avec des puissances mondiales. Une fois sur place, ajoute-t-il, il avait été accusé d'avoir obtenu des renseignements top secrets du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, «en échange d'une bouteille de parfum et d'une chemise». De même, l'homme a assuré avoir été «interrogé et torturé» par des agents du renseignement «pendant plus de 3.500 heures».

“I was charged with obtaining top secret intelligence from Iran’s head of National Security Council in exchange for a bottle of perfume & a shirt during Rouhani’s administration,” Alireza Akbari said in an audio file obtained by BBC Persian.



pic.twitter.com/7gP3MOcU6h

— Parham Ghobadi (@BBCParham) January 11, 2023