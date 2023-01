Groupe Wagner : les Etats-Unis désignent le groupe de mercenaires russes comme organisation criminelle internationale

Les Etats-Unis ont désigné ce vendredi 20 janvier le groupe paramilitaire russe Wagner comme une organisation criminelle internationale, dénonçant ses abus commis en Ukraine, son recours aux armes livrées par la Corée du Nord et son recrutement massif de détenus.

Le groupe Wagner est progressivement sorti de l'ombre. Ainsi, les États-Unis ont décidé de frapper fort en désignant vendredi le groupe paramilitaire russe comme une organisation criminelle internationale, dénonçant notamment ses abus commis en Ukraine.

«Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains», a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. «Nous continuons de considérer que le groupe Wagner dispose actuellement de quelque 50.000 personnes déployées en Ukraine dont 10.000 mercenaires et 40.000 prisonniers» à tel point que cela suscite les «réserves» du ministère russe de la Défense sur ses «méthodes de recrutement», a-t-il dit.

Ce responsable a annoncé que Washington prendrait d'autres sanctions prochainement contre le groupe Wagner, dans la foulée de la désignation vendredi du groupe comme organisation criminelle à l'image de la Mafia ou d'autres organisations liées au crime organisé, comme les yakuzas.

Avec l'appui de la Corée du Nord

John Kirby a également montré à la presse des images satellites prises par le renseignement américain de supposés wagons russes quittant la Russie à destination de Corée du Nord puis revenant sur le territoire russe avec des équipements militaires, dont des roquettes pour le groupe Wagner en Ukraine. Les images ont été prises les 18 et 19 novembre, a-t-il précisé, en ajoutant que les Etats-Unis avaient transmis ces informations au Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre des sanctions visant Pyongyang.

Le groupe paramilitaire est dirigé par Evguéni Prigojine, un homme d'affaires russe de 61 ans proche du président Vladimir Poutine, et il est très actif dans la bataille acharnée pour la prise de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Il opère ailleurs dans le monde et notamment en Afrique. «Nous travaillerons sans relâche pour identifier, exposer et viser tous ceux qui assistent Wagner», a encore affirmé John Kirby.

Selon Washington, le groupe monte en puissance et rivalise désormais avec les forces russes.

Des «tensions» avec l'armée russe

«Nous avons des informations des services de renseignement selon lesquelles les tensions entre Wagner et le ministère de la Défense s'aggravent», a-t-il souligné. «Wagner devient un centre de pouvoir rivalisant avec l'armée russe et d'autres ministères russes», a indiqué le responsable américain pour qui «Prigojine avance ses propres intérêts en Ukraine».

Les divisions entre l'armée russe et le groupe Wagner, relevées par de nombreux observateurs, ont éclaté au grand jour lors de la bataille pour la petite ville de Soledar, dans l'Est de l'Ukraine. Lorsque Prigojine a revendiqué la prise de Soledar, il a rapidement été contredit par le ministère russe de la Défense, qui a lui-même annoncé la prise de la ville deux jours plus tard, ce que Kiev a démenti.

Depuis l'été dernier, les troupes de Wagner et l'armée russe tentent de s'emparer de Bakhmout, cette ville de la région de Donetsk (est) ayant un intérêt stratégique contestable mais qui a acquis un grand poids symbolique. Le Kremlin a cependant nié lundi toute tension entre l'armée russe et le groupe paramilitaire.

Le groupe Wagner, fondé en 2014, a recruté des milliers de détenus pour combattre en Ukraine en échange de réductions de peine. Autrefois discret, Prigojine s'est imposé comme un acteur majeur du conflit en Ukraine.