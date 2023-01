Brésil : Jair Bolsonaro n’a aucun lien avec la tentative de coup d’Etat, selon un de ses fils

Alors que Jair Bolsonaro se trouve toujours aux Etats-Unis, son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, a déclaré que l'ancien président n’avait aucun lien avec la tentative de coup d’Etat du 8 janvier dernier.

«Il n’est pas possible de relier» Jair Bolsonaro à la tentative de coup d’Etat au Brésil du 8 janvier dernier, a assuré son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, ce samedi lors d’une déclaration à la presse. «La Justice n’est pas le lieu d’un procès politique. Il est très serein car il sait qu'il n'y a aucun moyen de le lier à un quelconque acte criminel», a-t-il ajouté.

La justice brésilienne, dans son enquête colossale sur l’invasion des lieux des trois pouvoirs du 8 janvier dernier (le Congrès national, le Palais présidentiel et la Cour suprême), se penche cependant sur la responsabilité de Jair Bolsonaro, qui a plusieurs fois, avant et après l’attaque, mis en doute le processus électoral et la fiabilité du résultat de l’élection présidentielle d’octobre dernier qui a consacré son adversaire de gauche Lula.

«Si une personne portant un t-shirt en soutien à Bolsonaro descend dans la rue pour faire des conneries, c'est elle qui doit être tenue responsable, pas Bolsonaro. Il n'a aucun pouvoir sur ces gens», a ajouté le fils de l’ancien président.

Concernant un potentiel retour de l’ancien président d’extrême droite, toujours aux Etats-Unis, son fils a été très évasif. «Il n’y a aucune prévision. Ça pourrait être demain, ça pourrait être dans six mois, il pourrait ne jamais revenir. Je ne sais pas», a-t-il déclaré.

Jair Bolsonaro, qui n’a jamais formellement reconnu sa défaite à l’élection présidentielle, se trouve en Floride depuis le 30 décembre dernier. Cependant, plusieurs parlementaires démocrates cherchent à faire annuler son visa, estimant qu’il ne peut rester en exil aux Etats-Unis et qu’il doit répondre aux accusations dont il fait l’objet devant la justice brésilienne.