Etats-Unis : une baleine s'échoue près de New York, la huitième en deux mois

Une baleine à bosse s’est échouée sur une plage de Long Island (États-Unis) ce lundi 30 janvier. C’est au moins la huitième fois qu’un cétacé est découvert échoué dans la région. L’animal de plus de 10 mètres n’a malheureusement pas survécu.

Une surprenante découverte devenue tristement banale. Ce lundi matin aux environs de 6h30, les habitants de Hempstead, dans l'État de New York (Etats-Unis), ont découvert une baleine à bosse mâle échouée sur le sable de la plage du Lido, au sud de la ville, rapporte Reuters.

Si la nouvelle peut paraître sensationnelle, c’est pourtant presque devenu une habitude pour les habitants de la région. Depuis quelques semaines, c’est en effet le huitième spécimen retrouvé sur les plages des États de New York et du New Jersey. Cependant, celui-ci est le plus gros observé depuis plus de dix ans selon les autorités locales.

A male humpback whale that washed ashore on Long Island is at least the 10th whale to be stranded in less than two months on Atlantic Ocean beaches. https://t.co/WRLkjt8KKo pic.twitter.com/PA8ZHiNxJJ — Eyewitness News (@ABC7NY) January 30, 2023

Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, accompagnés d’un bon nombre de curieux, le mammifère était déjà sans vie. Il n’a pas pu être sauvé.

Une mort encore floue

À cause de la marée haute, l'imposant cétacé a immédiatement été déplacé sur la plage pour en savoir plus. La ville d’Hempstead a prévu d’installer une barrière de sécurité autour de l’animal afin que de nombreux spécialistes marins puissent rapidement pratiquer une nécropsie (autopsie sur un animal mort, NDLR) pour déterminer la cause de sa mort. La baleine sera ensuite enterrée quelque part sur cette même plage.

Cindy Zipf, directrice exécutive de l’association Clean Ocean Action, s’est interrogée sur la possible responsabilité de l’activité éolienne au large des côtes. Elle avait déjà alerté les autorités à travers un communiqué lorsqu’une autre baleine s’était échouée dans la même zone géographique, il y a quinze jours. Deux groupes de défense de l’environnement ont même envoyé un courrier au président américain Joe Biden pour demander d’ouvrir une enquête.

Une version contredite par une agence fédérale, la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui déclare à ce jour «qu’aucune baleine à bosse n’a été tuée en raison d’activités éoliennes offshore».