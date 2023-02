Guerre en Ukraine : le monde se dirige «les yeux grands ouverts» vers un conflit «plus large», craint le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres s’est alarmé ce lundi 6 février, alors que les «risques d'escalade» en Ukraine augmentent. Le monde se dirige «les yeux grands ouverts» vers «une guerre plus large», a-t-il déclaré devant l’Assemblée générale.

Plus qu’une minute trente avant la fin du monde. Face aux «risques d’escalade» en Ukraine qui augmentent, le monde se dirige «les yeux grands ouverts» vers «une guerre plus large», a estimé ce lundi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Guerre en Ukraine, crise climatique ou encore inflation renforçant la pauvreté extrême… «Nous avons commencé l'année 2023 avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vus de notre vivant», a déclaré Antonio Guterres.

Une situation d’autant plus inquiétante que le groupe de scientifiques qui s’occupent de l’horloge de l’apocalypse annonçait le 24 janvier dernier que l’humanité n’avait jamais été aussi proche de la fin du monde. Comme l'a rappelé Guterres, l'horloge se trouve désormais à 90 secondes avant minuit, heure à laquelle un cataclysme planétaire annihilerait toute forme de vie sur Terre.

We must work harder for peace everywhere.





We must work harder for the two billion people who live in countries affected by conflict & humanitarian crises.





The world needs peace.

