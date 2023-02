Etats-Unis : ce baiser entre Jill Biden et le mari de la vice-présidente fait beaucoup parler

Jill Biden a créé la polémique ce mardi 7 février en donnant un baiser, qui semble quasiment sur la bouche, à Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, juste avant le discours de son mari Joe Biden sur l’état de l’Union à Washington (Etats-Unis).

Une scène surprenante largement relayée sur Internet. Jill Biden fait parler d'elle ce mardi 7 février après avoir embrassé Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, juste avant le discours de son mari Joe Biden sur l’état de l’Union à Washington (Etats-Unis).

La première dame américaine a fait son entrée sous les applaudissements de la foule réunie au Capitole. Elle a d’abord serré la main de Doug Emhoff avant d’échanger avec lui un baiser très proche des lèvres avec ce dernier.

Why did Jill Biden kiss Doug Emhoff on the mouth? #SOTU pic.twitter.com/bj3hqpwGAT — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) February 8, 2023

La scène a enflammé les réseaux sociaux comme TikTok et Twitter.

#USA : La première dame des États-Unis, #JillBiden embrasse le mari de la vice-président Kamala Harris, Doug Emhoff, sur les lèvres, la vidéo devient virale.#ThisIsAmerica pic.twitter.com/HUqUmIlEeC — Josly Ngoma (@josly_ngoma) February 8, 2023

Certains observateurs ont jugé le comportement des deux protagonistes comme «grossier» sur Twitter.

Jill Biden caught smooching with Mr. Kamala Harris during her husband’s state of the union. These people are gross. pic.twitter.com/OrKqatchni — Stew Peters (@realstewpeters) February 8, 2023

D’autres ont partagé leur étonnement sur le même réseau social, demandant notamment si cet acte était «normal».

Jill Biden and Doug Emhoff greet each other with... a kiss on the lips?





Is this... normal? pic.twitter.com/HX5p74fJHw — Cabot Phillips (@cabot_phillips) February 8, 2023

De son côté, le New York Post a évoqué «le partage d’un étrange baiser» entre Jill Biden et le mari de l’actuelle vice-présidente américaine.

Jill Biden and Doug Emhoff share strange kiss at State of the Union https://t.co/iTZKKXfwQH pic.twitter.com/qlQNPJRQ8l — New York Post (@nypost) February 8, 2023

L’ancienne conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a ironisé sur la situation. «Ouah, le Covid, c’est vraiment fini», a tweeté cette dernière.

Wow, COVID really is over... https://t.co/GvZPnSL9v2 — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) February 8, 2023

Dans le discours sur l'état de l'Union qui a suivi cette séquence, Joe Biden a évoqué des thématiques fortes liées à l’économie américaine, aux relations avec la Chine ou encore à l’avortement.