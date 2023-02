Corée du Nord : un missile intercontinental atterrit dans la Zone économique exclusive du Japon

La Corée du Nord a tiré samedi un missile balistique intercontinental (ICBM), qui se serait abîmé dans la Zone économique exclusive (ZEE) japonaise, a déclaré le gouvernement nippon.

«Pyongyang a tiré un missile balistique de classe ICBM en direction de l'est. Il a volé pendant approximativement 66 minutes», a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno, aux journalistes. Il a précisé que le projectile avait parcouru une distance d'environ 900 km, atteint une altitude maximale de 5.700 km, et semblait être retombé à 18h27, heure japonaise.

Une série d'actions «impardonnable»

Hirozaku Matsuno a répondu par l'affirmative quand un journaliste a demandé si le missile avait suivi une trajectoire «loftée» (un tir en cloche avec une haute altitude du missile avant la retombée), et expliqué que l'éventualité qu'il s'agisse d'un missile à combustible solide serait analysée. «Cette série d'actions de la Corée du Nord menace la paix et la stabilité du Japon et de la communauté internationale, et est absolument impardonnable», a-t-il dit, ajoutant que le Japon avait protesté «par la voie diplomatique». Un responsable du ministère japonais de la Défense avait auparavant indiqué que le missile devait retomber à environ 200 km à l'ouest de l'île d'Oshima, au large de l'île septentrionale d'Okkaido.

Exercice de simulation entre les deux alliés la semaine prochaine à Washington

C'est le premier tir de ce type qui a été effectué depuis sept semaines. Il intervient alors que les deux alliés américain et japonais s'apprêtent à mener un exercice de simulation, qui doit se tenir la semaine prochaine à Washington, afin de discuter des mesures à prendre en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Pyongyang.

Un responsable du ministère sud-coréen de la Défense a déclaré, vendredi à l'AFP, que l'exercice se concentrera sur la «planification conjointe, la gestion conjointe et la réponse conjointe avec les moyens nucléaires de Washington», en cas d'attaque de Pyongyang au moyen de l'arme atomique.

La Corée du Nord a menacé vendredi de réagir avec une force «sans précédent» aux manoeuvres américano-sud-coréennes à venir, y voyant les préparatifs d'un conflit armé.