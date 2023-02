Hong Kong : les restes du corps démembré d’une jeune mannequin de 28 ans ont été retrouvés, quatre personnes interpellées

Portée disparue depuis quelques jours, Abby Choi, mannequin hongkongaise de 28 ans, a été retrouvée démembrée ce samedi 25 février. Quatre personnes ont été arrêtées selon les autorités.

Épilogue terrible pour une histoire d’argent. La police de Hong Kong a procédé aujourd’hui à l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’avoir un lien dans le meurtre d’Abby Choi, jeune mannequin et influenceuse de 28 ans. La jeune Hongkongaise, qui avait récemment fait la une du magazine de mode «L’Officiel Monaco», était portée disparue depuis mercredi 22 février, date où elle a été vue pour la dernière fois par le frère de son ex-mari, qui était son chauffeur.

