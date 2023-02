Cisjordanie : deux Israéliens tués dans un «attentat» palestinien

Deux israéliens ont été tués ce dimanche 26 février dans une attaque palestinienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont fait savoir les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

«Nous continuerons à agir par tous les moyens, avec la sécurité, l'activité opérationnelle et la législation, pour dissuader les terroristes et maintenir la sécurité d'Israël. Notre réponse au terrorisme est de frapper fort la terreur et d'approfondir nos racines dans notre pays», a écrit, à son tour, Benjamin Netanyahou sur Twitter.

העברנו כעת בועדת השרים לענייני חקיקה את חוק עונש מוות למחבלים יחד עם השר @itamarbengvir. נמשיך לפעול בכל האמצעים, בביטחון, בפעילות מבצעית ובחקיקה, כדי להרתיע את המחבלים ולשמור על ביטחון ישראל. התשובה שלנו לטרור היא להלום בטרור בעוצמה ולהעמיק את שורשינו בארצנו. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 26, 2023

L’attaque, qui s’est produite sur la route principale à Huwara, près de Naplouse, survient alors que s'est ouverte ce dimanche en Jordanie une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens pour tenter de mettre un terme à la spirale de violences observées depuis le début de l'année, après l'entrée en fonctions fin décembre du gouvernement formé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu (droite) avec des alliés d’extrême droite et de formations juives ultraorthodoxes.

Concernant les deux victimes, il s’agit de deux frères, Hillel et Yagel Yaniv, habitants de la colonie de Har Bracha et âgés respectivement de 22 et 20 ans.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 62 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs) et à 11 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.