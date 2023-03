Séisme en Turquie : l'incroyable histoire du chien Aleks, miraculé après 23 jours sous les décombres

Aleks, un chien prisonnier sous les décombres, a été sauvé à Antakya en Turquie, vingt-trois jours après le séisme qui a ravagé le pays.

Son maître avait entendu ses aboiements. Aleks, un grand chien aux yeux clairs, a été sauvé de sous les décombres à Antakya dans le sud de la Turquie, ce mercredi 1er mars.

L'animal a pu être extirpé par les secours, alors qu'il était coincé sous plusieurs plaques de béton. Les images du sauvetage ont été diffusées par l'agence de presse turque DHA, puis partagées sur les réseaux sociaux, accompagnées par des messages d'espoir.

22 gün sonra enkazdan sapa sağlam çıktı...





Antakya'da enkazdan kurtarılan Aleks isimli köpek, tedavi altına alındı.https://t.co/mE9LscDTYw pic.twitter.com/XwxKUssIk9 — TRT HABER (@trthaber) March 1, 2023

Le propriétaire du chien, Murat Arici, avait entendu son animal puis alerté les secours.

Des centaines d'animaux sauvés

«Aleks, viens mon chien», lançaient des secouristes dans la vidéo. «Bien... bien joué fiston», peut-on entendre alors qu'ils parvenaient à ramener l'animal, hirsute mais visiblement en bonne santé, à la surface. Il avait ensuite été confié à une association de protection des animaux (Haytap), pour y être examiné, avant qu'il soit rendu à son maître.

Depuis les premiers sauvetages au début du mois de février, des centaines d'animaux de compagnie notamment des chats, des chiens, des lapins, des oiseaux et même des moutons et des vaches ont été sauvés.

Le séisme, considéré comme la pire catastrophe jamais subie en Turquie contemporaine, a fait plus de 45.000 morts et plus de 5.000 autres en Syrie voisine, et dévasté des centaines de milliers de bâtiments.