Antarctique : le record de fonte de la banquise confirmé

L'étendue de la banquise en Antarctique a atteint en février, en plein été austral, un record de fonte, a confirmé mercredi l'observatoire européen du climat, après des données américaines similaires.

La glace de mer, qui fond en été et se reconstitue en hiver, a atteint le 16 février «son étendue la plus faible depuis 45 ans que les données satellitaires sont enregistrées», a déclaré Samantha Burgess, cheffe adjointe de l'observatoire du changement climatique Copernicus (C3S) de l'Union européenne.

Le C3S s’est montré alarmiste sur la situation, en indiquant que «le minimum de l'étendue quotidienne de la glace de mer en Antarctique a été atteint le 16 février 2023 avec une étendue totale de 2.06 millions de kilomètres carrés».

February #SeaIce highlights from the #CopernicusClimate Change Service (#C3S):



#Antarctic sea ice reached its lowest February value on record, at 34% below average

#Arctic sea ice extent was 4% below average, the 2nd lowest on record





For more https://t.co/eYii5SOqHr pic.twitter.com/F2pPwyD57i

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) March 8, 2023