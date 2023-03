Retour du cyclone Freddy : près de 200 morts au Malawi, les sauveteurs poursuivent leurs opérations

Au Malawi, durement touché par le cyclone Freddy, près de 200 personnes sont décédées, d’après un dernier bilan. Les sauveteurs poursuivent toujours leurs opérations ce mercredi 15 mars.

Après avoir suivi une trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues fin février, le cyclone Freddy était de retour en Afrique australe début mars, au Malawi, faisant des ravages. Un dernier bilan a fait état ce mercredi de près de 200 morts, et plus de 500 blessés.

Pauvre et enclavé, le Malawi est pour l'heure le pays qui paie le plus lourd tribut au retour du cyclone tropical. Le Bureau national de gestion des catastrophes craint de voir le bilan s'alourdir encore au fur et à mesure des recherches.

La police et l'armée ont été déployées dans les zones touchées, et les sauvetages pour récupérer ceux pris au piège de la montée des eaux ou de la boue se poursuivent également. «Les inondations sont le plus gros problème», explique Felix Washoni, porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi.

«Les destructions sont énormes (...) c'est un défi d'atteindre ceux pris au piège avec des ponts détruits et un niveau des eaux élevé», poursuit-il en ajoutant que les secouristes ont évacué des personnes perchées dans des arbres ou réfugiées sur des toits.

Le président Lazarus Chakwera, qui est rentré au pays mardi après avoir participé à une conférence de l'ONU au Qatar, doit se rendre dans les zones sinistrées dans la journée. «Nous sommes arrivés dans une nation dévastée» a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un cyclone tropical exceptionnel

Freddy s'est formé au large de l'Australie début février et sévit dans l'océan Indien depuis 36 jours, une longévité record. Il a frappé l'Afrique australe une première fois à la fin du mois de février, avant d'opérer une traversée d'est en ouest sur plus de 10.000 km pour frapper Madagascar puis le Mozambique.

A l'époque, le bilan était de 17 morts. Mais, ensuite, fait rarissime, Freddy s'est rechargé en intensité et en humidité au-dessus des mers chaudes, avant de faire demi-tour. Il est revenu s'abattre sur l'Afrique australe, deux semaines après son premier passage. La semaine dernière, il a fait 10 morts supplémentaires en touchant à nouveau terre à Madagascar.

Ce cyclone tropical est décrit comme exceptionnel par les experts. D'après la Nasa, il a notamment battu le record dans l'hémisphère Sud pour un indicateur baptisé énergie cumulative des cyclones tropicaux (connu sous l'acronyme anglais ACE). Celui-ci mesure l'énergie totale des vents associés au cyclone sur sa durée de vie.

S'il est trop tôt pour lié le caractère extrême de Freddy au changement climatique, les recherches notent toutefois une augmentation des phénomènes d'intensification rapide ces dernières années. Pour Allison Wing, professeure associée à l'université de l'Etat de Floride, «le changement climatique contribue à rendre les cyclones tropicaux plus forts et pluvieux, et augmente le risque d'inondations côtières».