Chine : la population de Pékin diminue pour la première fois en 19 ans

La population de Pékin a diminué en 2022, pour la première fois depuis 2003. La ville, comme le pays, affiche un taux de natalité faible.

Suivant la tendance nationale, la démographie pékinoise régresse. Les derniers chiffres montrent que la population de Pékin a diminué en 2022, pour la première fois en dix-neuf ans. La ville affiche une croissance démographique naturelle de -0,05 pour 1.000 habitants.

Selon les autorités de la capitale chinoise, les taux de mortalité et de natalité pékinois s'élèvent respectivement à 5,72 décès et 5,67 naissances pour 1.000 habitants. A noter que ces chiffres prennent uniquement en compte les résidents permanents de la ville, sans inclure le grand nombre de travailleurs migrants venus de leur province d'origine.

Le gouvernement veut inverser la tendance

Interrogé par le Guardian, Xiujian Peng, chercheur principal au Centre d'études politiques de l'Université Victoria, en Australie, estime que ce taux de natalité faible n'est pas surprenant «compte tenu du coût élevé de la vie et de l'éducation, ainsi que du niveau d'instruction à Pékin».

A l'échelle nationale, les données officielles de 2022 montrent le taux de natalité le plus bas jamais enregistré en Chine, à 6,77 naissances pour 1.000 habitants. Le pays a perdu 850.000 habitants l'année dernière par rapport à 2021, soit la première baisse depuis 1961. Le gouvernement tente d'inverser la tendance pour éviter les impacts économiques d'une population vieillissante.

A rebours de la politique appliquée jusqu'en 2016, les autorités encouragent désormais les couples à avoir plus d'un enfant. Plusieurs changements législatifs et réformes sociales ont été menés en ce sens, avec l'amélioration de l'accès aux soins de santé maternelle et à la Fécondation in vitro (Fiv), la réduction des formalités administratives pour l'enregistrement des naissances et même des incitations financières.

Malgré ces efforts, la plupart des Chinois choisissent de n'avoir qu'un enfant. Ils invoquent la hausse du coût de la vie, l'exigence de la culture du travail chinoise et la pression liée aux rôles traditionnels de genre, très ancrés dans le pays.