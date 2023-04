Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron compte sur Xi Jinping pour «ramener la Russie à la raison»

En visite d'Etat en Chine, Emmanuel Macron a affirmé à son homologue Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour «ramener la Russie à la raison», vis-à-vis du conflit avec l'Ukraine.

Emmanuel Macron souhaite agir pour la paix en Ukraine. En effet, lors d'une rencontre officielle, ce jeudi en Chine, le président de la République a déclaré à Xi Jinping qu'il savait «pouvoir compter sur (lui) pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations». De son côté, le président chinois a salué les liens avec la France dans un monde en «profonde mutation historique».

En plus de Xi Jinping, Emmanuel Macron a rencontré d'autres représentants chinois, comme le Premier ministre Li Qiang avec qui il a souligné «l'importance du dialogue entre la Chine et la France dans ces temps troublés que nous traversons».

Egalement à Pékin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen rejoindra le chef de l'Etat français et le président de la République populaire de Chine pour une réunion trilatérale. Les deux dirigeants européens essaieront de faire entendre leur voix auprès de Xi Jinping, proche allié de Moscou, afin que ce dernier puisse jouer un rôle pour la paix en Ukraine.

Si la Chine se dit neutre dans le conflit russo-ukrainien, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe, ni même discuté avec son homologue Volodymyr Zelensky. A l'inverse, il s'est rendu à Moscou fin mars pour y réaffirmer son alliance avec Vladimir Poutine.

En se rendant à Pékin, Emmanuel Macron, accompagné par Ursula von der Leyen, a pour ambition d'«être une voix qui unit l'Europe». Le président français estime que la Chine peut jouer un «rôle majeur» pour «trouver un chemin de paix».

EU-China relations are extensive and complex.





How we manage them will impact EU prosperity and security.





I am in Beijing to discuss this relationship - and its future - with President Xi and Premier Li. pic.twitter.com/mgl6B49KXk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2023