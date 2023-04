La Corée du Nord tire un «nouveau type» de missile balistique

Un missile balistique d’un «nouveau type» a été lancé ce jeudi 13 avril par la Corée du Nord, pouvant être un combustible solide, d’après l’armée sud-coréenne.

«Evacuez immédiatement. Evacuez immédiatement». Ce sont par ces mots que les habitants de l’île nippone d'Hokkaido ont été réveillés ce jeudi par le gouvernement japonais, à la suite d’un énième tir balistique provenant de la Corée du Nord. Il s’agirait cette fois d’un «nouveau type» de projectile, possiblement un combustible solide, d’après l’armée sud-coréenne.

Les faits se sont déroulés dans la matinée, à 7h23 précisément, lorsqu’une brève alerte a été déclenchée dans l’île d'Hokkaido (nord). Le missile n’aurait pas touché terre et a «parcouru 1.000 km avant d'atterrir en mer de l'Est», le nom coréen de la mer du Japon, a déclaré l'armée sud-coréenne.

Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lancés précédemment par la Corée du Nord étaient à combustible liquide. Or, ce matin, il pourrait s’agir d’un combustible solide, ce que Pyongyang cherche depuis longtemps à mettre au point et qui serait, si c’est avéré, une avancée technologique et stratégique majeure pour le programme d’armement du pays.

Et pour cause, ces missiles font preuve d’une meilleure stabilité et sont plus rapides à préparer pour un lancement que ceux à combustible liquide, ce qui rend plus difficile leur détection et leur destruction par les forces américaines.

Les Etats-Unis fustigent et la Chine accuse

Washington a rapidement réagi, affirmant que ce lancement «constitue une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, accroît inutilement les tensions et risque de déstabiliser la sécurité dans la région», d’après Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine.

«Les Etats-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire américain et de leurs alliés de République de Corée et du Japon», a-t-elle ajouté.

Un avis que n’a pas partagé la Chine, accusant les Etats-Unis d’avoir un rôle «négatif», les jugeant responsables du regain de tensions dans la péninsule coréenne. «Le cycle actuel de tensions [...] a ses causes. L'impact négatif du précédent exercice militaire des Etats-Unis et le déploiement d'armes stratégiques autour de la péninsule (coréenne) est évident pour tous», a affirmé le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

A noter que ce tir est survenu alors que deux réunions ministérielles des pays du G7 sont prévues dans les prochains jours au Japon : une rencontre des ministres de l'Environnement à Hokkaido samedi et dimanche, et une des ministres des Affaires étrangères dimanche et lundi à Karuizawa (centre), avant le sommet du G7 prévu en mai à Hiroshima.