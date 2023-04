Invasion des lieux de pouvoir au Brésil : Jair Bolsonaro va devoir témoigner

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro va devoir témoigner devant la Cour suprême concernant l’invasion des lieux de pouvoir à Brasilia par ses partisans le 8 janvier dernier.

Quinze jours après son retour au Brésil, Jair Bolsonaro va enfin être entendu sur l’invasion des lieux de pouvoir à Brasilia du 8 janvier. Si l’ancien président brésilien se trouvait aux Etats-Unis au moment des faits, il a toutefois été cité dans l’enquête sur les émeutes dans la capitale, organisées par ses partisans.

Ce vendredi 14 avril, le juge de la Cour Suprême brésilienne Alexandre de Moraes a décidé que «Jair Messias Bolsonaro devra être auditionné par la police fédérale dans un délai maximum de dix jours». La police fédérale n’a cependant pas encore dévoilé la date de cette future audition.

Si Jair Bolsonaro se trouvait en Floride au moment de l’invasion de la place des Trois Pouvoirs, ses déclarations deux jours après les faits lui valent cependant d’être cité dans l’enquête déclenchée par Alexandre de Moraes. En effet, le 10 janvier, l’ancien président d’extrême droite avait partagé une vidéo sur Twitter mettant en doute le système des urnes électroniques et donc le résultat de la précédente élection présidentielle. Dans cette vidéo, un homme affirmait notamment que «Lula n’a pas été élu par le peuple. Il a été choisi par la Cour suprême et de Tribunal suprême fédéral».

Le leader de gauche a remporté les élections avec 50,9% des voix, contre 49,1% contre le président sortant d’extrême droite. Lula avait par ailleurs reçu le soutien de très nombreux chefs d’Etat à travers le monde pour son élection, notamment des présidents américain et français. Le message posté par Jair Bolsonaro a donc été perçu par la justice comme une manière d’inciter ses partisans à l’insurrection.

Deuxième audition pour Bolsonaro depuis son retour au Brésil

«L'audition de Jair Messias Bolsonaro, dans les termes indiqués par le ministère public, est indispensable à la clarification complète des faits faisant l'objet de l'enquête», a ajouté le juge Alexandre de Moraes.

Le 8 janvier dernier, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient convergé vers la capitale, Brasilia, et avaient pénétré illégalement dans les bâtiments représentant les trois pouvoirs : le Congrès, la Cour suprême et le Palais présidentiel, et avaient saccagé de nombreux meubles et œuvres d’art qui s’y trouvaient. Une invasion considérée à de nombreux égards comme une tentative de coup d’Etat et une grave atteinte à la démocratie. Environ 1.800 personnes avaient été arrêtées par la police, et plusieurs hauts fonctionnaires ont été mis en cause.

Il s’agira de la deuxième audition de Jair Bolsonaro depuis son retour au Brésil. En effet, ce dernier avait déjà été entendu le 5 avril dernier, pendant plusieurs heures, sur l’affaire des bijoux saoudiens qu’il avait reçus en cadeau et fait entrer illégalement sur le territoire.

Au total, Jair Bolsonaro est concerné par cinq enquêtes de la Cour suprême du Brésil, et 16 enquêtes du Tribunal supérieur électoral. Ayant désormais perdu son immunité présidentielle, il s’expose à des peines de prison et d’inéligibilité, ce qui pourrait l’empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle.