Soudan : plus de 50 civils tués dans des affrontements entre l’armée et des paramilitaires

Au moins 56 civils ont été tués au Soudan ce week-end lors d'affrontements entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le fruit d'une violente rivalité politique après le putsch du général al-Burhane en 2021.

La situation continue de se dégrader au Soudan. L’armée et les Forces de soutien rapide (FSR, un groupe paramilitaire) se livrent un véritable combat, notamment à Khartoum, la capitale. Et ces affrontements particulièrement violents ont coûté à la vie des dizaines de civils ce week-end.

Selon des médecins prodémocratie, 56 civils ont été tués, pour plus de la moitié à Khartoum et dans ses banlieues, tandis que des «dizaines» de militaires et paramilitaires sont morts sans qu'aucun bilan précis ne soit disponible. Environ 600 personnes ont été blessées.

Cette rivalité entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane ne date pas d’hier. Leurs différends remontent à 2021, lorsque ce dernier a fait un coup d’État en mettant fin au gouvernement de transition qui était chargé d’assurer la transition politique du Soudan jusqu’aux prochaines élections de 2024, après la chute de l’ex-président Omar el-Béchir en 2019.

rivalités politiques

Si le général Mohamed Hamdane Daglo, qui dirige les FSR, avait aidé le général Abdel Fattah al-Burhane à réaliser son putsch, aujourd’hui rien ne va plus entre les deux généraux. En effet, depuis le coup d’État, le général Mohamed Hamdane Daglo s’est rangé du côté des civils et n’a cessé de dénoncer le renversement du pouvoir en 2021. Cette prise de position a totalement bloqué les discussions ainsi que les négociations politiques et donc toute solution de sortie de crise au Soudan.

De plus, les deux hommes forts sont en désaccord au sujet de l'avenir des paramilitaires. L'armée ne refuse pas leur intégration aux troupes régulières, mais elle veut imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Mohamed Hamdane Daglo, lui, veut une inclusion plus large et, surtout, sa place au sein de l'état-major.

Alors, depuis plusieurs jours, les civils craignaient le début d’une guérilla entre les deux camps. Une crainte qui est désormais réelle puisque depuis ce samedi matin, les affrontements ont pris un nouveau tournant. En quelques heures, les paramilitaires des FSR ont dit avoir pris l'aéroport international et le palais présidentiel, et appellent désormais l'ensemble de la population, dont les soldats, à se retourner contre l'armée.

la communauté internationale inquiète

De son côté, le général Abdel Fattah al-Burhane dit avoir mobilisé l'aviation contre «l’ennemi». Des tirs à l'arme lourde et légère et des explosions quasi-ininterrompues ont été entendus par les civils, qui se sont enfermés chez eux pour se protéger.

Le chef des Forces de soutien rapide a confirmé à la chaîne qatarie Al-Jazeera que ses combattants «ne s'arrêteraient pas avant d'avoir pris le contrôle de l'ensemble des bases militaires». L'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe ont réclamé une cessation «immédiate» des hostilités. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a notamment contacté les deux parties afin de demander «la sécurité du peuple soudanais et épargner au pays plus de violence», a indiqué un communiqué de la mission de l'ONU au Soudan.

«Les événements dramatiques qui se déroulent au Soudan suscitent de vives inquiétudes à Moscou. Nous appelons les parties au conflit à faire preuve de volonté politique et de retenue et à prendre des mesures urgentes en vue d'un cessez-le-feu», a exprimé de son côté la Russie, via un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. Washington a également réagi et a appelé à «cesser immédiatement toute violence».