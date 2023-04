New York : un mort dans l'effondrement d'un parking

L'effondrement partiel d'un parking dans le sud de Manhattan, à New York (Etats-Unis), a fait au moins un mort et cinq blessés.

Une scène impressionnante qui laisse à penser que le bilan aurait peut-être pu bien pire. Au moins une personne est décédée et sept autres ont été blessées suite à l'effondrement partiel d'un parking dans le sud de Manhattan, à New York, mardi.

«Il y avait six ouvriers dans le bâtiment au moment de son effondrement. Quatre d'entre eux ont été hospitalisés et sont dans un état stable. Une personne est morte et une autre a refusé d'être soignée», a confirmé John Esposito, un responsable des pompiers de New York.

Des images diffusées sur Twitter montrent des voitures renversées ainsi que de la foulée sortant du bâtiment, construit sur quatre niveaux, en ruine.

At least one person was killed and several others injured after a parking structure collapsed in New York City's lower Manhattan https://t.co/8CB79YW20B pic.twitter.com/oOmN6d2aYZ

— Reuters (@Reuters) April 19, 2023