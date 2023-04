Soudan : les Etats-Unis annoncent un cessez-le-feu de 72 heures

Antony Blinken a annoncé ce lundi un cessez-le-feu de soixante-douze heures au Soudan.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé lundi que les généraux rivaux dans le conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de trois jours dans tout le pays.

"Après d'intenses négociations ces dernières quarante-huite heures, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont accepté de mettre en oeuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril (lundi 22H00 GMT), devant durer soixante-douze heures", a affirmé M. Blinken dans un communiqué.

Les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3.700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les violences dans ce pays de l'est de l'Afrique, l'un des plus pauvres du monde, risquent d'«envahir toute la région et au-delà», a mis en garde lundi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.