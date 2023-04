Etats-Unis : la conductrice du bus fait un malaise, un collégien évite l'accident (vidéo)

Un collégien américain du Michigan a sauvé la vie des passagers d'un bus dont la conductrice s'est évanouie. Âgé de 13 ans, il est parvenu à arrêter le véhicule.

Un jeune héros. Dillon Reeves, un collégien du Michigan, a sans doute sauvé la vie de ses camarades mercredi en arrêtant son bus scolaire, dont la conductrice s'était évanouie.

La garçon «a jailli de son siège, jeté son sac à dos, couru à l'avant du bus, saisi le volant et est parvenu à arrêter le bus en pleine route», a raconté Robert Livernois, responsable des écoles publiques de ce district dans l'Etat du Michigan, lors d'une conférence de presse.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze

