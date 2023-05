Guerre en Ukraine : l'UE réfléchit à des sanctions contre les entreprises chinoises soutenant la Russie

Certaines entreprises chinoises soutenant l'activité militaire russe en Ukraine sont susceptibles d'être sanctionnées par l'UE, ce que la Chine désapprouve.

Les entreprises chinoises contribuant à l'effort de guerre russe sont dans le viseur de Bruxelles. L'Union européenne (UE) doit débattre cette semaine d'un potentiel train de sanctions à leur égard, alors qu'une contre-offensive de Kiev paraît imminente.

D'après le Financial Times, qui indique avoir pu consulter un document officiel, les entreprises 3HC Semiconductors et King-Pai Technology, situées en Chine continentale, sont concernées. De même que Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry et Alpha Trading Investments, toutes basées à Hong Kong.

La Chine prête à prendre des mesures fermes

Ce lundi 8 mai, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a indiqué que son pays «s'oppose aux actes qui utilisent la coopération sino-russe comme prétexte pour imposer des sanctions illégales ou une juridiction de longue portée contre la Chine».

Le porte-parole du ministère a par ailleurs exhorté l'UE à ne pas s'engager sur la «mauvaise voie», sans quoi la Chine prendrait des mesures fermes pour protéger ses droits et ses intérêts.

L'exécutif européen n'a pour l'heure pas réagi mais certaines entreprises chinoises citées, comme King-Pai Technology, ont déjà été visées par des sanctions américaines. Washington accuse ce groupe de soutenir différents secteurs de l'industrie militaire russe.