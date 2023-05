Etats-Unis : Joe Biden reçoit les oppositions pour tenter de trouver un accord sur le plafond de la dette

Après des semaines de statu quo, Joe Biden reçoit ce mardi les représentants de l’opposition républicaine, afin de trouver un accord sur le plafond de la dette, alors que les Etats-Unis sont au bord de la faillite.

Des nouvelles négociations, sans grand espoir d’accord. Le président américain Joe Biden doit recevoir ce mardi les leaders républicains du Congrès à la Maison blanche pour trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette, sans quoi, selon le Trésor américain, le pays entrera en cessation de paiement dès le 1er juin.

Il s’agit de la première réunion à ce niveau d’importance, ayant lieu dans le Bureau ovale, depuis des mois. Le président des Etats-Unis doit donc s’entretenir avec Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre, ainsi que Chuck Schumer et Mitch McConnell, respectivement chefs des Démocrates et des Républicains au Sénat.

Les deux camps campent toujours sur leurs positions. Joe Biden continue de marteler que le relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31.400 milliards de dollars, est indispensable pour les Etats-Unis, afin que le pays ne se retrouve pas en situation de défaut de paiement, voire en récession. De leurs côtés, les Républicains bloquent le relèvement du plafond au Congrès, souhaitant d’abord que le gouvernement consente à des coupes drastiques dans les dépenses de l’Etat.

Joe Biden souhaite que les représentants du Congrès s’engagent à relever le plafond de la dette pour éviter que le pays se trouve en faillite, quitte à adoucir son discours, au début opposé à toute concession. «Comme je l'ai toujours dit, nous pouvons débattre de ce qu'il faut réduire, de ce qu'il faut dépenser, de la manière de faire évoluer le système fiscal pour que tout le monde commence à payer sa juste part, a-t-il déclaré dans un communiqué le 5 mai dernier. Mais pas sous la menace d'un défaut de paiement.»

Certains observateurs estiment que des dissensions au sein du parti républicain pourraient survenir et mettre en péril la présidence de Kevin McCarthy. Les deux camps pourraient également se mettre d'accord pour un relèvement temporaire du plafond pour repousser les discussions à plus tard.

Par ailleurs, le président de la commission du budget du Sénat, Sheldon Whitehouse, a également indiqué qu’une chute brutale des marchés financiers pourrait contraindre les Républicains à battre en retraite et à valider le relèvement du plafond de la dette, selon Associated Press. Le gouvernement devrait en effet sortir des millions de dollars pour garantir les emplois et les retraites des Américains en cas de crise financière majeure. Reste donc à voir qui craquera en premier entre les Démocrates et les Républicains, et sous quelles conditions le plafond de la dette pourra être relevé.