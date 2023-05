Guerre en Ukraine : Londres annonce de nouvelles aides militaires avant l’arrivée de Volodymyr Zelensky

Après s’être rendu à Paris dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la direction de Londres ce lundi 15 mai. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déjà annoncé une nouvelle aide militaire pour Kiev avant l’arrivée du chef d’Etat.

Volodymyr Zelensky continue sa tournée européenne ce lundi au Royaume-Uni, après être passé par Rome, Berlin et Paris. Le président ukrainien cherche des soutiens militaires supplémentaires auprès de ses partenaires européens afin de préparer sa contre-offensive face aux troupes russes.

Peu avant son arrivée à Londres, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déjà annoncé un renforcement de son aide militaire. «Aujourd'hui, le Premier ministre confirmera la fourniture par le Royaume-Uni de centaines de missiles de défense aérienne et d'autres systèmes aériens sans pilote, dont des centaines de nouveaux drones d'attaque à longue portée, d'une portée de plus de 200 km. Ces équipements seront livrés au cours des prochains mois, alors que l'Ukraine s'apprête à intensifier sa résistance à l'invasion russe en cours», a déclaré Downing Street dans un communiqué.

Jeudi dernier, le Royaume-Uni avait déjà confirmé avoir fourni à Kiev des missiles de longue portée Storm Shadow, devenant ainsi le premier pays à fournir ces missiles de précision à l'Ukraine.

«Il s'agit d'un moment crucial dans la résistance de l'Ukraine à une terrible guerre d'agression qu'elle n'a ni choisie ni provoquée. Elle a besoin du soutien durable de la communauté internationale pour se défendre contre le barrage d'attaques incessantes et aveugles qui constituent sa réalité quotidienne depuis plus d'un an. (…) C'est pourquoi le Royaume-Uni maintient son soutien à l'Ukraine, qu'il s'agisse de chars, d'entraînement, de munitions ou de véhicules blindés», a déclaré Rishi Sunak dans le communiqué de Downing Street.

«Le Royaume-Uni a été leader pour nous fournir des moyens supplémentaires terrestres et aériens. Cette coopération se poursuivra», a affirmé de son côté Volodymyr Zelensky sur Twitter.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023